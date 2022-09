Perro le ‘pega’ a su dueño luego de que este le hiciera la broma del avioncito a su abuelita

¡No aguantó pulgas! Un nuevo video viral ha aparecido en redes sociales. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que le quiso jugar la típica broma del avioncito a su abuela sin imaginar que la mascota saldría en su defensa.

Todo el mundo ha escuchado alguna vez la frase “el perro es el mejor amigo del hombre”, pues se caracterizan por ser fieles y proteger a sus seres queridos ante cualquier circunstancia. Sin embargo, a veces se molestan con sus dueños, tal y como en este caso, en el que el animal no dudó en defender a la anciana.

Según las imágenes compartidas en la plataforma de Twitter, el joven le hizo la conocida broma del avioncito a su abuela, pero no contó con que el can no toleraría la acción y se le iría encima a punta de golpes.

Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir hilarantes mensajes y resaltar el amor que demostró el perro por la señora, a quien no dudó en defender al pensar que se habían burlado de ella.

“Los perros tienen más sentimientos que algunos humanos. Nos dan amor sin pedir nada a cambio”, “Esos perritos son muy inteligentes”, “Primero las damas, como todo buen caballero”, “La reacción del perro es un encanto”, fueron algunos de los comentarios.

El clip ha conseguido más de tres millones de reproducciones en Twitter y los creadores de la escena son una familia china que suele publicar en las plataformas digitales lo que hace con sus animales.