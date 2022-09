Pareja baila k-pop en la calle, se tiran al piso y, al levantarse, descubren su ropa manchada

El k-pop se ha convertido en uno de los favoritos de los jóvenes. Si bien estas coreografías se practican dentro de escuelas de baile, hay quienes prefieren hacerlas al aire libre, como en algunos parques, y junto a otros seguidores que comparten la misma afición. A muchos incluso no les molesta las distintas condiciones climáticas, tal cual sucedió en un reciente video viral.

Según se ve en el video, durante una fría noche en el campo de marte, decenas de muchachos se juntaron para presenciar lo que sería una práctica de la coreografía de aficionados del k-pop.

Como parte de los pasos de baile, una pareja no dudó en echarse en el piso a pesar de que este estaba mojado a causa de la lluvia. Una vez de pie, el número continuó con total normalidad, pero, en el momento en el que se voltearon, se pudo ver que la bailarina se encontraba con toda la parte de la espalda mojada.

El público, por su parte, aplaudió la entrega y la dedicación que tuvieron los bailarines para realizar esta pequeña presentación bajo la lluvia. Cabe recalcar que a la fecha este clip de Tiktok ya cuenta con más de un millón de ‘me gusta’ y 7.000 comentarios.

PUEDES VER: Mujer le pone filtro de barba a su menor hijo para comprobar si se parece a su padre

Joven revela cuánto gana en propinas trabajando como mesero en Perú y monto sorprende a miles

Cuando visitamos un restaurante, es frecuente dejar una propina al momento de pagar la cuenta. Si bien no es una regla que se cumple a rajatabla, sí es una costumbre que se realiza como muestra de agradecimiento por el buen servicio recibido en los restaurantes. No obstante, muchos no saben cuánto puede llegar a ganar un mozo cuando ha tenido un buen día de trabajo. Por ello, un joven decidió develar la suma de dinero que gana y el público ha quedado sorprendido.

Se trata de un video viral subido por el internauta @culca.r, quien se desempeña como mesero de un restaurante local. El astuto muchacho, quien cuenta con varios clips en la plataforma, tuvo la gran idea de tomarle foto a todas las propinas que percibió durante una jornada de sábado y el monto final fue sorprendente.