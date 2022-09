Joven le da un beso a la ‘Chilindrina huachana’ para ganarse un balde de cerveza

¡Rompe corazones! La ‘Chilindrina huachana’ ha vuelto a protagonizar un video viral en TikTok. En esta ocasión, el personaje fue captado mientras animaba en una discoteca donde una mujer subió a la tarima para darle un beso en la boca.

Ciertamente, Alex Brandon, quien es el que le da vida a la versión peruana del personaje de la Vecindad del Chavo, es la figura del momento en las plataformas digitales. Incluso ha llegado hasta la televisión a causa de los clips en los que sale bailando. Sin embargo, ahora ha llamado la atención por una curiosa acción que protagonizó junto con una muchacha en una reciente presentación.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, la ‘Chilindrina huachana’ se encontraba realizando su show cuando, de pronto, al animador se le ocurrió invitar a una joven y retarla a darle un beso al artista para ganarse un balde de cerveza.

En ese sentido, ella no dudó y metió el ‘chupetín’ que tenía en la mano en la boca de Brandon para luego juntar sus labios con los de él. Ese acto desencadenó cientos de hilarantes mensajes que escribieron los cibernautas.

“Pobre mi Chili. Ya no es inocente”, “Todos tenemos a una amiga que se sacrifica por el trago”, “Mañana mismo me disfrazo de la Chilindrina”, “Cuenta la leyenda que la ‘Chilindrina de Huacho’ no volvió a ser el mismo”, fueron algunos de los comentarios.

El curioso clip ha superado las 500.000 reproducciones en TikTok y el encargado de publicarlo fue el usuario @giancarlosloayzaa.