La ‘Chilindrina huachana’ asegura no tener mánager y pide que se cuiden de estafadores

¡Cuidado con los estafadores! La persona que interpreta a la ‘Chilindrina huachana’ reveló a través de TikTok que mucha gente se hace pasar por su mánager, por lo que advirtió a sus seguidores que todo trato tienen que hacerlo con él mismo.

Sin duda, desde que Alex Brandon saltó a la fama por bailar en fiestas en estado de ebriedad, no paró de tener contratos para animar en shows con sus singulares pasos e incluso llegó hasta la televisión abierta.

No obstante, no todo ha sido positivo, pues recientemente Brandon mencionó que no tenía ni idea de cuánto le pagaba su representante, por lo que muchos cibernautas le aconsejaron que no trabaje con nadie para que no se aprovechen. Tiempo después, se supo que ambos se desvincularon contractualmente.

Por esa razón, la ‘Chilindrina de Huacho’ informó mediante las redes sociales que ante cualquier consulta solo se tienen que comunicar directamente con él. Asimismo, advirtió a todos sus seguidores que no se dejen engañar por personas que fingen ser su mánager.

“Esta es mi página oficial, aquí estoy como la Chilindrina TikTok. Por si acaso, yo no tengo representante ni mánager. Cuidado que les vayan a engañar que alguien es mi mánager”, expresó el joven artista.

Además, mostró en el clip su perfil oficial, el cual es @chilindrinatiktokoficial, para que sus fans no caigan en las mentiras de los estafadores.