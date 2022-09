Joven regala dinero a quien le diga un versículo de la Biblia y solo una resulta ganadora

¿Te lo llevarías? Seguro has visto en las redes sociales cómo se han hecho más comunes los desafíos que imponen los influencers, a cambio de regalar dinero a desconocidos. Esta vez, un joven se paseó por las instalaciones de un supermercado para entregar un billete de 500 pesos mexicanos. Sin embargo, la única condición para ganárselo era mencionar de manera correcta un versículo de la Biblia.

Fue entonces que buscó a personas sin importar las edades, quienes estaban comprando. A cada uno le comentó que no podían hacer uso de sus celulares para que fuera algo justo y así saber si se lo sabían de memoria.

Desafortunadamente, ninguno de los participantes dio una respuesta correcta. “La verdad no sé, “¿versículos? No me lo sé”, mencionó uno mientras se mostraba decepcionado por no llevarse el premio mayor.

Casi al final del juego, el muchacho se encontró con una mujer de la tercera edad. Al principio, dudó cuando la vio estirar la mano sin decir una respuesta. A los pocos segundos, ella lo sorprendió con un Salmo que enunció a la perfección.

“Génesis 1-1 desde el principio creo Dios, el cielo y la tierra”, reveló. No contenta con eso, se animó a dar otro para obtener el dinero. “Y te digo otro: Dios es mi pastor y nada me faltará, salmo 23″, agregó.

Entretanto, él divulgó las imágenes en su cuenta identificada con el nombre de @HotSpanish en TikTok. Ahí, alcanzó un promedio de 11 millones de reproducciones que lo volvieron tendencia en cuestión de horas.