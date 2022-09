Recoge a su perrita del parque porque ‘coqueteaba’ con otros animales y escena se hace viral

¡Se puso celoso! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue un hombre que no toleró ver a su perrita con a otros animales en el parque, por lo que la llevó inmediatamente a su casa.

Ciertamente, las mascotas suelen convertirse en parte de la familia, pues sus ocurrencias y acciones insólitas las hacen únicas. Por esa razón, muchas personas los cuidan como si fueran sus hijos, tal y como en este caso.

Según las imágenes compartidas de la plataforma, se puede ver que el hombre no dudó en llevar de las patas a su perrita a su casa después de verla en el parque al lado de otros animales que le podían hacer algo daño.

Por esa razón, la escena se volvió tendencia rápidamente en redes sociales. Por otra parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir hilarantes mensajes acerca de lo sucedido y resaltaron la decisión del señor de cuidar a su mascota.

“Me acuerdo cuando mi madre me agarró de las greñas y me trajo así para la casa”, “Está enojado. La calle es un peligro, tiene razón”, “Las consecuencias de tener una hermosa hija”, “Papi está enojado y es de entender. El mío se sale y no estoy tranquila”, fueron algunos de los comentarios.

El video de TikTok ha superado los 2 millones de reproducciones y fue publicado por la usuaria @luuna174, quien es una creadora de contenido con más 11.000 seguidores.