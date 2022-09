Joven no abandona a su gallo de mascota y salen juntos para evacuar en pleno sismo

Desde que se registró el último sismo de gran magnitud en Coalcomán, estado de Michoacán, en México, se han comenzado a presentar otros movimientos similares, lo que tiene a la población alarmada por un posible terremoto. Sin embargo, dentro de toda la penosa situación, una imagen fue aplaudida por los seguidores de TikTok.

Un muchacho recibió gran cantidad de elogios por no dejar abandonado a su gallo dentro de su casa y salir en medio de una réplica telúrica a la calle con él en brazos. Como se vio en la publicación @Luisitopapii, el joven que vestía un polo azul oscuro tenía abrazado al ave, que, al parecer, no sentía miedo de estar entre la multitud de personas.

A menudo, se ve a los ciudadanos salir a ponerse a buen recaudo en compañía de perros o gatos. No obstante, el chico acaparó todas las miradas al pararse en la calle con su gallito, al que le colocó una colcha para evitar que el emplumado lo arañara.

Lo que generó mayor impacto, fue la tranquilidad del animal en medio de toda la incertidumbre. Hasta el momento, el clip ha logrado cerca de los 5 millones de visualizaciones en TikTok.

“El gallo: ‘ah con que así se siente que despierten temprano’”, “El gallo: ‘no me enfoquen, que no me dio tiempo peinarme’”, “Y a mí no me despertaron y al gallo hasta con cobija lo sacaron”, “El gallo: no es hora, yo canto hasta las 6 am”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación.

Niño sale a pasear con su gallo al Jockey Plaza y se roba la mirada de todos

¡Una gran amistad! A través de TikTok se ha vuelto viral un video que ha hecho reír a miles de usuarios en esta y otras redes sociales. ¿De qué se trata? Un niño fue captado mientras daba un peculiar paseo por un centro comercial de Lima, Perú, con su pequeño acompañante. Las imágenes ya son tendencia en varias plataformas.

En el video publicado por Alicia Noche se puede ver cómo dentro de las instalaciones del centro comercial Jockey Plaza, un niño recorre los pasillos con su mascota: un gallo.