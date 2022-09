No consigue flores amarillas y le obsequia una planta de manzanilla a su enamorada

¡Para el amor jamás hay excusas! Eso lo demostró un joven que se volvió viral en TikTok tras ingeniárselas para sorprender a su enamorada, a pesar de no conseguir el ramo de flores amarillas para darle, como muchos lo hicieron el último 21 de septiembre.

En redes sociales se volvieron tendencia los videos en los que se ve a muchos chicos sorprendiendo a sus enamoradas con girasoles, en clara referencia a “Floricienta”, la telenovela argentina que fue todo un éxito años atrás. Por esa razón, muchos quisieron imitar ese acto, tal y como en este caso.

En las imágenes compartidas en la plataforma, se ve que el joven se acerca a su novia y le muestra una planta de manzanilla como regalo, pues no pudo conseguir las famosas flores amarillas. Ante eso, ella se conmovió y lo abrazó.

Asimismo, los cibernautas no dudaron en resaltar el ingenio que tuvo el muchacho para no dejar pasar la oportunidad y hacer feliz a su pareja. Además, aprobaron la acción que tuvo ella al valorar el detalle, a pesar de que no lo esperaba.

“Por lo menos a ella sí le dieron flores amarillas”, “Que te traiga flores es un gran detalle, pero que te traiga tu ramo de manzanillas enamora”, “Al menos le regalaron y eso le sirve como infusión. Peor es que no te den ni una flor de papel”, fueron algunos comentarios.

El curioso clip está por llegar a 2 millones de visualizaciones en TikTok y fue publicado por la usuaria @alexalexalexa.