Hombre asegura ser el nuevo representante de la Chilindrina Huachana: “Estamos bendecidos”

En las últimas semanas, una serie de videos virales en TikTok hicieron conocido a un joven que se disfraza de la Chilindrina del “Chavo del 8″, para animar fiestas. Este hombre peruano, llamado Alex Brandon, hoy reconocido como la Chilindrina Huachana, ha dado mucho que hablar, pues su rápida subida a la fama, lo han llevado a relacionarse con personas que querrían sacar provecho de su talento.

Como se recuerda, hace algunos días, la Chilindrina Huachana, declaró en una entrevista que su antiguo representante lo habría estado estafando.

¿Tú sabes cuánto te están pagando?, le consultaron, a lo que ella respondió: “No sé nada, él es el que está cobrando todo. No, yo no sé ni cuánto me está dando”.

No obstante, un nuevo video viral de TikTok ha dado una señal de que Brandon, ya habría conseguido un nuevo representante que podría manejar sus eventos y finanzas.

Se trata de un video subido por el usuario @johaneltigre, quien aparece junto al imitador dentro de un vehículo de transporte.

En el corto clip de TikTok, se puede ver que el nuevo representante, quien responde al nombre Diego Segura Juárez, asegura que es el nuevo representante del huachano.

Incluso se puede escuchar cómo es que la Chilindrina Huachana le pide el número de cuenta a su representante para que este se haga cargo de sus contratos.

“Estamos bendecidos, nos vamos para arriba. Internacionales a partir de ahora”, se le escuchó decir a Diego Segura Juárez, mientras su representado estaba al costado.