Perrito ayuda a su amigo con discapacidad a rascarse en una zona a la que no llegaba

Miles de usuarios en Facebook han quedado enternecidos al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la conmovedora conducta que tuvo un perrito con su ‘mejor amigo’, el cual padece una discapacidad. Estas imágenes han tocado el corazón de los internautas en las redes sociales.

No cabe duda que la amistad y lealtad son virtudes que caracterizan muy bien a los animales, principalmente a los perritos. Esto fue demostrado en un video que ya es tendencia en internet. El clip muestra cómo un can sin hogar, que no cuenta con una de sus extremidades, necesitaba rascarse el cuerpo, pero su condición se lo impedía.

Al darse cuenta de ello, su amigo se acercó y utilizó su hocico para ayudarlo. Este hecho ocurrió dentro del Mercado de Abastos Tepic, en México. Un joven que visitó el establecimiento se percató de la escena y no dudó en grabarlos.

Como era de esperarse, las imágenes lograron volverse tendencia y miles de usuarios dejaron emotivos comentarios. “Estos son los amigos de verdad”, “No hay nada más tierno que el cariño de un perrito”, fueron algunos de los mensajes.