Gatito se camufla con grupo de carpinchos para protegerse de la lluvia y el frío

Todos los animales necesitan de un lugar acogedor para sentirse seguros y, sobre todo, queridos. Un gatito, al parecer, requería de un hogar y lo encontró con un grupo de carpinchos, como mostró un video de TikTok.

El minino de esta historia se ganó la atención de los seguidores de la popular red social al no sentir miedo de unirse al grupo de roedores con la finalidad de protegerse del frío y de la lluvia.

Como mostró una grabación compartida en la cuenta @Nabilnash_, los mamíferos estaban acostados debajo de un espacio con techo, donde se protegían de la intensa lluvia que se registraba en un zoológico de Negara en Malasia.

Todo hubiera pasado desapercibido, hasta que la cámara mostró al felino durmiendo muy abrigado junto a los capibaras. Lo que sorprendió a los seguidores en TikTok fue que el animalito de color anaranjado estaba durmiendo pacíficamente sin temerle a un posible ataque.

Como era de esperarse, los cibernautas no tardaron en dejar sus divertidos comentarios. “Si no me muevo, no se darán cuenta”, “Está cansado de ser amigo de los gatos, se cambió a una nueva pandilla”, “Está disfrazado”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación.