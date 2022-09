Ucraniana prueba salsas mexicanas por primera vez y su increíble reacción se hace viral

Cuando visitas otro país, probablemente lo que más despierte tu curiosidad sea su gastronomía. Este es el caso de una joven de nacionalidad ucraniana que viajó a México y probó su comida por primera vez. Su reacción se ha vuelto viral en TikTok, ¿sabes por qué?

Se trata de la tiktoker Rina Stadnyk (@rina_stadnyk). Ella decidió aventurarse con típicos platillos de México; sin embargo, su reacción no fue la que todos esperaban.

La joven ucraniana entró a un restaurante y pidió unos tacos dorados, los cuales bañó en una salsa roja, clásica del país azteca. Tras probar esta salsa picante, la joven le ‘reclamó’ al mesero: “Usted me dijo que picaba y no me picó nada”, dijo.

El mesero le recomendó algo mucho más picante. Regresó a la mesa y le ofreció una salsa de habanero embotellada, la cual es una de las más picosas. Para sorpresa de los comensales que la acompañaban, ella no hizo ningún gesto de molestia ante el picante de la salsa. “Es que no pica, está rica, pero no pica”, refirió.

Esto llamó la atención de miles de usuarios en TikTok, sobre todo de los ciudadanos mexicanos, quienes se sintieron admirados de la reacción de la muchacha. “Nació para ser mexicana”, “Es la indicada”, “Es molesto cuando no pican, hasta dan ganas de no volver jamás”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.