El padre de unos recién casados se convirtió en el nuevo protagonista de un reciente clip compartido en TikTok. Esto ocurrió debido a la drástica tarea que le encomendó el sacerdote que casó a su hija, al notar que la entrada de la iglesia estaba llena de confeti.

La pareja de esposos estaba muy contenta después de darse el “sí, acepto”. Los mariachis los esperaban en los exteriores del templo para tocarles sus mejores temas como celebración a la reciente unión. Sin embargo, un pequeño detalle acaparó todas las miradas.

Como se vio en una grabación compartida en la cuenta @Jazminvers, los cónyuges recibían los aplausos de los presentes, e incluso les comenzaron a lanzar gran cantidad de papel picado. Al parecer, al clérigo no le gustó que le hayan dejado el pórtico de su iglesia abarrotada de confeti, por lo que pidió al padre de la muchacha que tomara una escoba y empezara a barrer el local antes de irse.

Con una escobilla en mano, el hombre empezó a limpiar la gran cantidad de papeles que estaban tirados en el piso, lo que generó miles de comentarios de los cibernautas en TikTok.

“A mí me dijeron que si quería hacer eso, que llevara a alguien a barrer o le pagara 400 pesos a la de limpieza”, “En mi boda, desde que fui a confirmar y pagar los servicios, me dijeron que no se permitía el confeti ni arroz, lo que hicimos fue soplar burbujas”, “Mi mamá sí contrató a alguien para que barriera después de misa para poder aventarnos arroz a gusto”, fueron algunas reacciones de los usuarios.