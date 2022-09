Niña arruina romántica pedida de mano al botar accidentalmente anillo de compromiso en muelle

La pedida de mano es uno de los eventos más esperados por muchas personas. Sin embargo, pueden ocurrir indeseados contratiempos, como le sucedió a una pareja que se juraba amor eterno sobre un muelle, tal como se vio en una publicación de TikTok.

Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento de entregar el anillo de compromiso. Una niña era la encargada de entregar el aro, pero un inconveniente arruinó el romántico momento.

La pequeña botó accidentalmente el aro y este se metió en una de las ranuras del muelle, para luego caer al mar, lo que hizo imposible que se pueda sacar. El sujeto que tenía a la niña sobre sus rodillas la dejó de lado para inmediatamente tratar de salvar la sortija.

PUEDES VER: Joven utiliza su mascarilla para esconder sus notas de plagio y la saca en pleno examen

No obstante, pese a los esfuerzos, el hombre no pudo rescatar la argolla que iba a comprometer a la pareja en matrimonio. Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en convertirse en virales en TikTok.

“Es por eso que evito agregar niños en situaciones como esta”, “Solo aceptemos que no puedes hacer esto con niños pequeños, especialmente en un lugar como este”, “Nota para mí mismo. No propongas en el piso con grietas que se tragarán tu anillo”, fueron algunas reacciones de los cibernautas en la publicación.