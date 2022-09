Policías ingresan a fiesta por queja de vecinos, pero terminan comiendo con la cumpleañera

Miles de usuarios en las redes sociales no han parado de reír con un reciente hecho publicado en Facebook. Se trata de la particular fiesta de una joven que cumplía 15 años. Ella y su familia festejaron en su vivienda de Carolina del Norte (Estados Unidos), pero los vecinos no toleraron el ruido. Entérate de cómo acabó esta celebración que ya se ha vuelto viral en internet.

Kimberly Méndez es una joven latina que radica en Estados Unidos. Es por ello que sus parientes no dejaron pasar la oportunidad para festejar una fecha tan importante como sus 15 años.

Al tratarse de un festejo de este tipo, era lógico que hubiese música, y demás ruidos por motivo de la alegría del momento. Al parecer, esto no fue del agrado de los vecinos, quienes decidieron llamar a la Policía para que frenen el ‘escándalo’.

Efectivamente, los oficiales llegaron hasta la vivienda de Kimberly, pero ocurrió todo lo contrario. Tal como se aprecia en las imágenes compartidas por el Departamento Policial de Greensboro, cuando los uniformados ingresaron a la fiesta, fueron tan bien recibidos por la familia, que aceptaron quedarse a comer con ellos y acompañar la celebración de la quinceañera.

La celebración continuó con los oficiales, quienes saludaron a la cumpleañera. Foto: Facebook/Departamento Policial de Greensboro

“Los oficiales recibieron una llamada sobre una queja por ruido y fueron a comprobarlo. Al llegar, descubrieron que una joven estaba celebrando su quinceañero y la familia los invitó a comer”, se lee en Facebook.

De hecho, la familia mostró su agradecimiento hacia los policías, pues fueron muy amables y hasta aceptaron tomarse fotos con la cumpleañera.