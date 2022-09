Coldplay en Lima 2022: policía peruano es captado disfrutando del concierto de Chris Martin

Sin duda, Coldplay ha brindado uno de los mejores conciertos realizados en Perú este año. Cientos de insólitos videos se han hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el turno ha sido de un policía, quien fue captado mientras disfrutaba de la música al mismo tiempo que cuidaba a los presentes.

Ciertamente, el agente del orden prestó sus servicios en el Estadio Nacional durante una de las presentaciones de la banda británica en nuestro país, ya que tenía como principal tarea salvaguardar la seguridad del público en la tribuna en la que fue asignado.

Sin embargo, dada la euforia del momento, un asistente tomó su celular y grabó mientras el policía miraba el escenario donde se cantaba Chris Martin, por lo que fue troleado y el momento no tardó en hacerse viral en redes sociales.

“Así también me darían ganas de ser policía”, “El policía no pagó ni un sol”, “Yo no alcancé a comprar entradas, pero el servicio te da beneficios y pude entrar gratis, obvio”, fueron algunos de los hilarantes comentarios que escribieron los cibernautas en la publicación.

“Ventajas de ser policía”, dice la descripción del video, que está por superar las 200.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok.