¡Nobody said it was easy! La banda conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion hizo vibrar a sus fans peruanos en su primer show en el estadio Nacional. A su vez, una pareja de adultos mayores se robó la atención por unos minutos durante “The scientist” y se volvió viral en TikTok.

Mientras los presentes no podían más de la emoción, Coldplay entonó uno de sus conocidos temas. Algunos aprovecharon para grabar con sus celulares desde sus ubicaciones para llevárselo de recuerdo.

En ese momento, una mujer de avanzada edad abrazó a su pareja para narrarle en el oído lo que sucedía. De pronto, él la tomó de su brazo y cintura para que bailaran juntos su canción favorita, de manera lenta.

Fue entonces que una joven se percató de la tierna escena, la cual divulgó en su cuenta identificada como @cele.sor en redes sociales. En cuestión de horas, alcanzó casi un millón de reproducciones. Además, los usuarios felicitaron a la pareja por disfrutar del evento como se debe.

Coldplay en Perú 2022: fans son captados usando bicicletas para generar energía durante concierto

¡Una verdadera misión! Desde que se anunciaron las presentaciones de Coldplay en Perú, se generó mucho entusiasmo entre sus fans. Por esta razón, varios estaban a la espera de disfrutar de sus ya conocidas pistas de baile cinéticas o bicicletas estacionarias. Por suerte, llegaron a la capital y usuarios lo dieron a conocer a través de un video de TikTok.

Mientras Andrea Martínez animaba a los presentes antes de que Chris Martin hiciera retumbar el Estadio Nacional, algunos fans ingresaron al espacio donde se encontraban los vehículos. Ni bien se subieron, comenzaron a pedalear con el objetivo de generar energía para el cuidado del medio ambiente.