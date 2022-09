¡El colmo! Captan a trabajadora de mall lamiéndose las manos tras acomodar una fuente de helado

TikTok es una de las plataformas cuyos usuarios publican infinidad de videos a cada segundo, los que suelen impactar a los seguidores por los graciosos o controversiales contenidos. Esta vez, una trabajadora de una heladería de un centro comercial estuvo en el ojo de la polémica tras ser captada acomodando unas bandejas de helados en una vitrina.

Mediante la publicación de @Gabitajuli se vio a la mujer vestida con un polo anaranjado y un mandil azul pasando su mano sobre una bandeja de helado. Segundos después, al notar que su palma estaba repleta del sabroso dulce, pasó su lengua, lo cual generó el repudio de los cibernautas.

Como si eso fuera poco, momentos después volvió a deslizar sus dedos, que nuevamente llevó a su boca sin el menor cuidado. Las imágenes captadas por uno de los asistentes al centro comercial y luego publicadas en TikTok generaron todo tipo de comentarios. Muchos destacaron la falta de higiene de la mujer y resaltaron que la mayoría de las personas que compran los dulces son niños.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 155.000 visualizaciones y miles de mensajes en la popular plataforma china.

“Que pase por su liquidación”, “Mejor compro en triciclo”, “Se nota que le gusta el helado”, “No pudo resistirse al helado de café o chocolate”, “Si no se prueba con la mano no sabe igual”, “Por eso es que dicen que uno no sabe lo que come en la calle”, fueron algunas reacciones a la chocante grabación de TikTok.