Mujer asiste con su acta de divorcio a una discoteca para celebrar su separación

A la gente le encanta celebrar. Siempre aprovechamos cualquier pretexto para organizar o salir una fiesta, ya sea un día festivo o un ascenso en el trabajo. Si bien generalmente pensamos que terminar un matrimonio es un asunto serio y sombrío, no siempre es así.

Cada vez más personas aprovechan la ocasión como una excusa para festejar el divorcio. Tal fue el caso de la mexicana Ale Pimentel, quien decidió cerrar la puerta a un capítulo doloroso de su vida y comenzó una nueva dirección en una discoteca.

A través de un video de Facebook se puede observar a una drag queen informando al público que una de las asistentes se había divorciado. Todos comenzaron a gritar y, ante esto, la mujer levantó alegremente su acta de divorcio en forma de victoria.

“La noticia más esperada. Tardó, pero llegó y obviamente se iba a festejar. No saben lo liberador que se siente, tanto que ya me quiero casar otra vez. Y para ti que me lees, quiero decirte que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que no te dé miedo ni el que dirán ni ninguna de esas cosas tan cuadradas. Vida solo hay una y el que tenga miedo a morir que no nazca”, escribió Ale Pimentel en su publicación de Facebook.