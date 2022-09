Freddie Verdury, el emprendimiento de un argentino que es toda una sensación en redes

Los emprendedores, cada día, sorprenden a sus clientes y logran sacarles más de una sonrisa con los peculiares nombres que suelen colocar a sus negocios. Un hombre en Argentina se convirtió en viral en Facebook y aquí te contamos por qué.

El protagonista de este nuevo relato es un negociante dueño de una tienda de verduras ubicada en el partido de Escobar, en la provincia de Buenos Aires. Los transeúntes, choferes y todas las personas que pasaban por el lugar quedaban realmente sorprendidos por el nombre que el sujeto asignó a su emprendimiento.

Se trata de Freddie Verdury, el nuevo negocio que es tendencia en las redes sociales. El hombre declaró a Radio Mitre que, aunque no es fan del fallecido cantante y líder de la agrupación Queen, buscaba un nombre que llamara la atención de sus clientes, por lo que resolvió bautizar a su establecimiento con un nombre relacionado con el artista originario de Tanzania.

“Se me ocurrió el nombre cuando empecé a ver, por ejemplo, una carnicería que se llamaba Paul MC Carne. Empecé a pensar en ponerle un nombre creativo y que llamara la atención. Tenía otro nombre antes, pero decidimos quedarnos con este, que es más creativo y original. Mi nombre es Fredy. En el barrio, todos me conocen. Hace 15 años que soy verdulero. No somos fanáticos, pero nos encanta su música, la película “Bohemian rhapsody” ya la vimos como cuatro veces, y me gustan casi todas sus canciones”, manifestó Fredy Sánchez al medio argentino.