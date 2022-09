Perrito pasea en patineta, pero no puede frenar y derrumba un puesto ambulante de bebidas

Una vez más, los animales domésticos hacen de las suyas y se roban todas las miradas en las redes sociales. En esta ocasión, se trata de un travieso perrito, el cual fue captado mientras demostraba sus habilidades para andar en patineta.

Este can coloca una de sus patas sobre la patineta y con la otra se impulsa para emprender su camino. Sin embargo, un mal cálculo de distancia hizo que no se diera cuenta de que estaba yendo directo hacia un puesto ambulante.

Una pareja había colocado una mesa en la calle para vender unas bebidas preparadas por ellos. Cuando el can no pudo frenar, acabó estrellado contra dicho puesto y derrumbó todo a su paso.

Los dueños del pequeño negocio quedaron impactados al ver lo ocurrido mientras el dueño del perrito grababa la travesura. Tras compartir estas imágenes en TikTok, más de 287.000 usuarios dejaron un like.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. “Las probabilidades de que un perrito en patineta choque tu puesto son muy pocas, pero no nulas”, “Cómo explicas que un perro en patineta te botó todo”, “Si no lo grababan, sinceramente no lo creía”, fueron algunos de ellos.