Hombre tiene increíble idea para mirar películas en su celular y que no se cansen sus brazos

Los celulares se han convertido en un estilo de vida imprescindible para la mayoría de nosotros, desde personas mayores hasta niños. Los dispositivos nos ayudan a aprender, jugar, mirar videos, entre otras cosas que nos han facilitado la vida. Sin embargo, cada vez son más los que se han quejado del dolor en los dedos, las manos y los codos como resultado del uso de sus teléfonos inteligentes.

El usuario de TikTok Fabián Solís entró a la habitación de su padre y se encontró con un ingenioso invento. El hombre se encontraba viendo cómodamente una película en su cama, pero lo que más ha llamado la atención fue que su celular estaba atado a dos cuerdas que colgaban del techo.

“La tecnología de mi padre para que no cansen sus brazos”, escribió Fabián Solís en la leyenda de su publicación viral, misma que cuenta con casi 4 millones de visualizaciones, 249.000 ‘me gusta’ y diversos comentarios.

“Mi ansiedad no me permitiría verlo si se mueve todo el tiempo”, “Vive en el 2050”, “¿Por qué no está en la NASA?”, “Lo importante es estar cómodo cuando se ve la peli o serie favorita”, fueron algunos.