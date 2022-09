Una despedida de soltera es una fiesta junto a tus mejores amigas, antes de que te establezcas oficialmente con tu esposo. Aunque existen muchas maneras de celebrar este día, algunas personas optan por rentar una limusina.

Un grupo de jóvenes tuvo la idea más divertida y emocionante al alquilar una limusina blanca para la despedida de soltera de una de sus integrantes. Lo que más llamó la atención de los transeúntes y transportistas fue el mensaje que había en la ventana del vehículo: “Me caso, malditos”.

En el video viral compartido por en TikTok se observa a las jóvenes bailando y cantando a través del techo panorámico de la limusina que transitaba por el distrito de Miraflores, Lima.

“Si mi despedida de soltera no es así, no me caso”, escribió la autora del video que fue compartido con la canción “El ritmo de mi corazón” del Grupo 5.

Hasta el momento, la publicación de TikTok suma más de 101.000 visualizaciones, casi 10.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios. “Así será mi despedida de soltera”, “Tengo que ahorrar para la limusina”, “¿Aplica para divorcios?”, fueron algunos.