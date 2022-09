A través de las redes sociales, millones de usuarios alrededor del mundo son testigos de todo tipo de hechos. Esta vez, un cibernaua ha compartido en TikTok y Facebook el curioso hecho que pudo registrar mientras viajaba en el bus. El video se ha vuelto viral en varias plataformas y ha generado divertidos comentarios.

En su cuenta de TikTok, @andresjr21_ compartió un video en el que se puede ver cómo una niña va sentada en el transporte público camino a su colegio. Ella cogió uno de sus cuadernos y comenzó a escribir mientras viajaba.

El usuario se pudo dar cuenta del texto que redactaba la niña y decidió sacar su teléfono para grabarlo. “Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende, no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en el mensaje que la pequeña escribía con plumón morado.

“Te vamos a encontrar, Juan”, es la descripción que el usuario colocó en el video que compartió en TikTok. De inmediato, estas imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales y ya acumulan más de 300.000 likes, además de una gran cantidad de reproducciones.

“Ay, reina, solo sigue con tu vida”, “Hasta con firma, esa niña sabe muy bien cómo hacer reclamos”, “Escribe mejor que yo”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.