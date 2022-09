Joven va al concierto de Bad Bunny con su papá y él demuestra ser un gran fan del ‘Conejo malo’

¡Se robó el show! Bad Bunny la sigue rompiendo con las fechas de su gira llamada World’s Hottest Tour, la cual ha congregado a miles de personas de diferentes partes del mundo. Por esta razón, un joven no quiso perder la oportunidad de verlo en vivo y llevó consigo a sus familiares. Sin embargo, fue su papá quien captó la atención por su gran entusiasmo luego que lo dio a conocer a través de TikTok.

Tras conseguir los boletos para el ‘Conejo malo’, el hombre de la tercera edad estuvo ansioso por la llegada de ese día. Incluso se compró un atuendo de acuerdo a la ocasión, el cual tenía un toque veraniego.

Fue entonces que su hijo tomó la decisión de grabarlo antes y después del evento, con la intención de hacer una recopilación de lo vivido. Ni bien llegaron, buscaron sus respectivos asientos que estaban ubicados en la primera zona.

De inicio a fin, su papá disfrutó y demostró que se sabía las coreografías que están de moda. Además, coreó cada una de sus canciones a todo pulmón, como “Tití me preguntó” y “Me fui de vacaciones”.

De inmediato, los usuarios destacaron su energía y fanatismo. “Qué bueno tener un papa así”, “Tu papá y tú son lo máximo”, “El papá más feliz del mundo”, “Todos nosotros en 2050″, “Vaya ritmo tiene tu padre”, fueron algunos comentarios que le dejaron en su cuenta identificada como @maulopezzz.

Viaja a Estados Unidos al no conseguir entrada para Bad Bunny y termina hablando con él

¡Los sueños sí se cumplen! No cabe duda que Bad Bunny es el artista del momento, por lo que las fechas de su gira llamada “World’s hottest tour” se encuentran completamente agotadas en la mayoría de países. Por esta razón, una joven no se quedó de brazos cruzados y tomó la decisión de realizar su primer viaje sola hasta los Estados Unidos. Sin embargo, no imaginó que iba a estar supercerca de su cantante favorito y lo compartió en TikTok.

Debido a que no consiguió una entrada en Chile, ella aprovechó sus vacaciones para ir al espectáculo del ‘Conejo Malo’ lejos de su hogar. A pesar del miedo, las ganas de bailar y corear las canciones eran más fuertes.