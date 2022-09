El truco viral de unos jóvenes para meter sus propios alimentos al cine: “Hasta la hamburguesa entró”

Durante años estuvo prohibido el ingreso al cine con bebidas y alimentos no comercializados en esos establecimientos. Sin embargo, en 2018, cadenas como Cinemark y Cineplanet hicieron realidad el sueño más descabellado de miles de clientes: llevar bocadillos comprados en otras tiendas siempre y cuando sean similares a los que venden estas empresas.

Dos jóvenes peruanos no querían gastar en canchita, gaseosa y dulces para vivir la experiencia cinéfila completa. Por ello, llevaron sus propios alimentos. Uno de ellos fue una hamburguesa, pero ¿cómo lo consiguieron?

A través de un video viral, el usuario de TikTok Vc Mn Galindo mostró cada detalle de su ocurrencia. Preparó canchita y la distribuyó en diferentes bolsas. También elaboró una hamburguesa.

Luego de ello escondió todos los alimentos en una bolsa que contenía una caja de zapatos. De esta manera, lograron despistar al personal del cine. Y como era de esperarse, el video no ha tardado en hacerse viral con más de 286.000 visualizaciones y todo tipo de comentarios.

“¿Cómo no se me ocurrió? Mala idea no es”, “No me den ideas porque aplicaré ese truquito”, “Esa de la caja de zapato no me la sabía ¡Buena idea! Yo gastaba 70 soles en combos”, “Ya tenemos formas de ahorrar para ir al cine”, son algunos de los mensajes de los internautas.