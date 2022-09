Pasajero capta a jóvenes viajando en un bus con una gallina de regalo

Una gallina se convirtió en la nueva protagonista de un video de TikTok, ya que el emplumado animal viajaba en compañía de dos jóvenes, pero un pequeño detalle llamó la atención de los cibernautas.

A través de una publicación realizada en la cuenta @GuelmiPalacios, se mostró el preciso instante en que dos muchachos estaban sentados dentro de un bus público en Colombia con destino desconocido. Todo hubiera pasado desapercibido hasta que un pasajero notó a la gallina sentada en medio de los hombres.

Como si esto no fuera suficiente, el animalito tenía colgado un lazo de regalo en el cuello y el otro joven portaba un globo con el titular “Feliz Día”. Al parecer, ambos pasajeros iban a regalar al ave a un amigo o familiar, por lo que no dejaron pasar ningún detalle.

La publicación no tardó en convertirse en viral y hasta el momento ha logrado más de 1,2 millones de visualizaciones. Los seguidores de TikTok no dejaron de comentar el gracioso video por el peculiar pasajero que viajaba en el bus público.

“A mí me regalan una gallinita y yo me caso”, “Quién será la afortunada”, “Ahora todas queremos gallinas de regalo. Muy linda con su moñito”, “Qué elegancia la de Francia”, “Cómo me encantaría que uno me traiga un ternerito”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación.