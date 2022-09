Maestra le da una gran sorpresa a su alumno que asistía con los zapatos rotos a la escuela

A través de TikTok se hizo viral un video que ha conmovido los corazones de miles de cibernautas, por el noble gesto de una profesora al notar que su pequeño alumno asistía a la escuela con los zapatos viejos y rotos.

La maestra no tuvo mejor idea que ayudar al nene y le regaló un par de zapatos completamente nuevos. Tras una larga temporada de clases virtuales a causa de la COVID-19, en septiembre inició nuevamente la educación presencial, por lo que muchos niños volvieron a las aulas para rencontrarse con sus compañeros.

No obstante, algunos padres de familia no cuentan con los recursos económicos, pues están atravesando una complicada situación, lo que genera que no puedan comprar artículos primordiales como la ropa de colegio.

Es por ello que la docente quiso colaborar con el estudiante y se ganó los aplausos de miles de cibernautas en TikTok. Lo que más emoción causó en redes fue el tierno agradecimiento del niño por el regalo que le dieron. Hasta el momento, el video compartido en la cuenta @Benitacervera ha logrado sumar más de 4,3 millones de visualizaciones y miles de comentarios de los usuarios.