Intentan ‘trolear’ a Tapir 590 y le dicen que estudie, pero él brinda una inesperada respuesta

Miles de usuarios en TikTok han quedado impactados al ver una reciente publicación del famoso youtuber Tapir 590. El joven quiso responder a una pregunta que varios de sus seguidores le hicieron y dejó a todos impactados con lo que dijo.

Resulta que entre los comentarios en su cuenta de TikTok, algunos cibernautas aseguran que el joven no cuenta con estudios profesionales, por lo que le “recomiendan” llevar una carrera profesional. “Tapir, ¿por qué no estudias una carrera universitaria?”, fue el comentario de una usuaria. Ante ello, el personaje no se quedó callado y decidió responderle.

“Mi nombre es Oliver y de profesión soy administrador de empresas. Soy titulado a nombre de la nación. Primero estudié tres años en el Instituto Tecnológico Privado Francisco Antonio de Zela de Tacna y después estudié cuatro ciclos más en la Universidad de Tarapacá de Chile”, comenzó su relato, con el fin de dar a conocer su verdad.

Asimismo, aseguró que llevó estudios en actuación, música y que hasta ha sido guardaespaldas. Con esto, trató de dar a conocer que no solo se dedica a hacer contenido humorístico en internet. Pese a ello, algunos de los comentarios continuaron siendo un tanto desalentadores. Incluso, hubo quienes pensaron que se trataba de una broma y que la información no sería real.