¿Alguna vez te has preguntado si estás cargando, recogiendo o incluso acariciando a tu gato correctamente? Si es así, no estás solo. Muchas personas no están seguras de cómo acercarse mejor a sus amigos felinos y, como resultado, a menudo lo hacen de manera incorrecta. Afortunadamente, un tiktoker compartió algunas recomendaciones que aprendió gracias a la veterinaria de su mascota.

En un video publicado en TikTok, Robbien’s demuestra cómo manejar a un gato. Primero, explica que, la clave para recoger a un gato es ganándose la confianza del animalito.

Posterior a ello, debes colocar una mano debajo del pecho del gato y otra debajo de su abdomen. Esto no solo asegura que el minino esté cómodo; ayuda a evitar rasguños, mordeduras y otras lesiones no tan divertidas para usted.

Tenga en cuenta que cada gato es diferente, por lo que algunos pueden disfrutar descansando sus patas en su hombro o acunándolos en su espalda, pero no intente forzar a un felino a una posición con la que no se sienta cómodo.

Nunca levantes a un gato por el cuello o por las patas delanteras. Recoger a un animalito de forma incorrecta puede causarle molestias o incluso lesiones.

Finalmente, la veterinaria que atiende a la gatita de Robbien’s recomendó que es necesario educar a los niños sobre el cuidado de los mininos, ya que estos se emocionan y quieren cogerlos en brazos.

No obstante, los padres deben explicarles que las mascotas no son un juguete y que necesitan estar solos en ciertos momentos.

