La naturaleza nos sorprende con gran facilidad al igual que los animales que viven en ella, tal como sucedió con una gaviota que sacó miles de sonrisas a los seguidores en TikTok.

El ave dejó totalmente pasmada a una pareja que disfrutaba del aire, los árboles y la tranquilidad del bosque. Esto debido a que se acercó a ellos con el solo propósito de ‘robarse’ una pizza.

A menudo se ha visto a traviesos pájaros que se llevan pedazos pequeños de comida, pero esta plumífera no se conformó con un solo trozo, sino que voló por el aire con una pizza entera.

A los enamorados solo les quedó mirar su almuerzo, pues el emplumado animal alzó vuelo con destino desconocido, lo que sacó miles de sonrisas a los seguidores en las redes sociales.

Los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios en la publicación de @Solyu88, la cual ya ha logrado hasta el momento más de 140.000 visualizaciones en la popular plataforma china TikTok.

“Si no lo veo, no lo creo”, “Y las personas con la boca abierta porque ya no comerán pizza”, “Una vez yo puse a descongelar unas patitas de pollo para mi almuerzo y un pájaro se las llevó”, “Por lo menos va a comer bien. Que le aproveche”, fueron algunas reacciones a la divertida publicación.