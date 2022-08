Tiktoker se enoja porque intervención policial interrumpe su grabación: “Están gritando demasiado”

Un tiktoker argentino, llamado Dante Fiorani, se hallaba grabando un video para sus seguidores de TikTok mientras caminaba por las calles de Londres, Inglaterra. De pronto, se encontró con un suceso que desató su furia. Sin embargo, la reacción del joven fue tan hilarante que desató las risas de miles de cibernautas.

Dante Fiorani presentaba a sus seguidores las papas fritas que se había comprado en un restaurante londinense. Mientras caminaba, se topó con una intervención policial. “No sé qué está pasando acá”, dijo mientras filmaba el altercado.

A pesar de la discusión que estaban teniendo los agentes del orden con unos ciudadanos, Dante Fiorani continuó mostrando su adquisición. “Me compré unas papas fritas con queso derretido que está riquísimo”, continuó.

Sin embargo, la bulla que estaban haciendo las personas terminó desatando su furia. “Están gritando demasiado”, reclamó exaltadamente. Su reacción ha hecho reír a miles en TikTok, quienes no dudaron en dejar divertidos comentarios.

“Creo que te están gritando ‘buen provecho’, pero como no hablo inglés, no opino”, “Ahora no se puede comer papas fritas en paz”, “Perfectamente podría ser yo”, “Yo ignorando la tarea pendiente que tengo para el siguiente día”, fueron algunos mensajes.