Perro callejero es ‘detenido’ por la Policía y lo trasladan a la comisaría en un patrullero

¡Con las patas en la masa! Un perro callejero se convirtió en el protagonista principal de un video, el cual sacó más de una sonrisa a los usuarios en TikTok. Un joven se encargó de grabar el preciso momento en que unos policías lo subieron a su patrullero para trasladarlo hasta la comisaría de Petit Thouars.

Todo comenzó cuando él estaba cubriendo un reporte por los alrededores de una zona ubicada en el Cercado de Lima. De pronto, notó una escena que le llamó la atención y se acercó para conseguir información.

Fue entonces que no pudo con su genio y dio un relato de una forma graciosa, como si hubiera sido detenido por algún delito. Entretanto, el can se mostró tranquilo y obedeció a cada una de las indicaciones.

Al final, divulgó las imágenes en su cuenta identificada como @Leonardoperiodista en redes sociales. Ahí alcanzaron más de 357.600 reproducciones, que las convirtieron en tendencia rápidamente.

Además, los usuarios aprovecharon para bromear sobre el hecho. “Firulais no pone resistencia, colabora y no vino ninguna tía ni prima a hacer alboroto por él”, “Era mi vecino, era buen perrito, no sé en qué momento cambió su vida”, “No se resiste, se ve que si es culpable”, fueron algunos comentarios.