Perro de 14 años decide participar en una carrera y el público se une para animarlo

¡Un verdadero campeón! Sin duda, los animales nos entregan el más puro y sincero amor que una persona pueda conseguir en su vida. Por ello, genera mucha tristeza cuando los vemos envejecer con el pasar de los años; sin embargo, nos demuestran que nada es imposible. Esto sucedió recientemente mediante un caso que se robó el corazón de miles tras ser publicado en Facebook.

Como parte de las celebraciones por el Picnic Day en la Universidad de California (Estados Unidos), los estudiantes de la Escuela de Medicina Veterinaria organizaron una carrera para perros de raza dachshund, también llamados salchichas.

Entre los competidores se encontraba un can de 14 años de edad que captó la atención de los presentes. Ni bien dieron inicio, los demás lo superaron y se quedó último. No obstante, eso no le impidió que continuara hasta llegar a la meta.

Por esta razón, una de sus cuidadoras se colocó frente a él para que no se sintiera solo y poder guiarlo a cumplir con su objetivo. Al ser testigos de esta tierna acción, el público se unió con fuertes aplausos.

Al final, celebraron su esfuerzo y perseverancia. Incluso lo enfocaron en las grandes pantallas del lugar. Por otro lado, divulgaron ese corto momento en una reconocida página en redes sociales. De inmediato, alcanzó más de 11 millones de reproducciones que lo convirtió en tendencia.