Sus padres no tenían dinero para comprarle álbum y niño crea uno con figuritas dibujadas a mano

La imaginación de los niños no tiene límites y así lo demostró un pequeño de 8 años, cuya historia no tardó en convertirse en viral en Facebook. Esto debido a que la falta de dinero no estropeó sus ilusiones de poder tener el álbum de sus sueños.

A través de una publicación realizada en el portal G1, se mostraron las imágenes del álbum Qatar 2022 creado por el propio nene y dibujado a mano. Según explicaron al medio, el padre del niño trabaja en un mercado de Goiania en Brasil y el sueldo que gana solo le alcanza para mantener a su familia.

Ahora que se ha vuelto muy común obtener el álbum de estampitas del próximo mundial de fútbol, el pequeño no perdió las esperanzas de poder tener uno entre sus manos. Es por ello que se puso a trabajar en su proyecto y el resultado final sí que impactó en las redes sociales.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo de inmediato en las redes sociales. Foto: UOL

“Había un artículo sobre el álbum de la Copa del Mundo y dijo que quería un álbum. Llegué del trabajo y dijo que ya tenía uno. Cuando fui a verlo, me explicó lo que había dibujado”, señaló el padre del niño al medio.

Lo que asombró a los seguidores de Facebook fue que el niño no solo dibujó la carilla del álbum, sino que también se tomó el trabajo de dibujar a los jugadores de fútbol y a los jueces que participarán en el próximo magno encuentro deportivo.

Como era de esperarse, la noticia conmovió los corazones de los cibernautas, quienes señalaron que los niños son capaces de cambiar el mundo en cuestión de segundos.