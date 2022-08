Hombre intenta detener un carrito de compras, pero termina derribando un moderno televisor

Muchas veces, intentar ser solidarios y ayudar al prójimo suele jugarnos algunas malas pasadas, como sucedió con un hombre cuyo video compartido en TikTok se volvió viral a las pocas horas de su publicación.

A través de un clip compartido en la cuenta @Enriquealborta, un conductor captó el preciso instante en que dos hombres arreglaban el interior de su auto para guardar un televisor inteligente que recién habían comprado.

Los sujetos dejaron el aparato sobre el carrito de transporte, sin imaginar que comenzaría a rodar por el estacionamiento. Un individuo que se encontraba a pocos metros del lugar grabó con su celular cuando el cochecito avanzaba sin control, por lo que decidió detenerlo.

Se bajó de su vehículo y cuando intentó regresarlo a sus dueños, la caja con el televisor dentro se dio un fuerte golpe. Sin embargo, el solidario hombre les entregó el paquete a los propietarios sin revisar si el artefacto había sufrido algún daño.

Los caballeros agradecieron al conductor por haberles llevado el cochecito de compras hasta donde estaban estacionados, sin percatarse que el televisor se había caído de forma temeraria.

Hasta el momento, la publicación ha logrado más de 5,5 millones de visualizaciones en TikTok y miles de comentarios, entre los que destacaron el solidario gesto de ayudar.

“A veces es mejor no meterse”, “Un claro ejemplo del por qué el que graba no ayuda”, “De ahí viene el dicho, ‘mucho ayuda el que no estorba’”, “No era más fácil solo tocar el claxon”, fueron algunas reacciones de los cibernautas a la publicación.