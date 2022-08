Miles de usuarios en Facebook han quedado cautivados con el noble gesto que tuvo una reportera. La mujer cumplía su trabajo cuando un perrito se cruzó en su camino y no dudó en ayudarlo. Estas imágenes han causado ternura entre una gran cantidad de cibernautas de las redes sociales.

Se trata de Andrea Jaramillo, una presentadora de noticias de Barranquilla, Colombia. Ella estaba lista para realizar una transmisión en vivo. Mientras preparaba algunos temas para salir al aire, se encontró con el indefenso animal.

“Estaba preparando la emisión de noticias cuando de repente se me acercó un perrito, parecía que me estuviera pidiendo ayuda”, dijo la reportera. Pese a que se encontraba trabajando, ella decidió ayudar al can, así que lo recogió y llevó al veterinario.

Luego de realizarle los estudios, los médicos determinaron que el can tenía anemia y dos bacterias causadas por garrapatas. Andrea lo bautizó como Carlitos y decidió hacerse cargo de su recuperación.

“Ya está mejor, mucho más social, mueve la cola y pues es muy delgadito. Lo cierto es que es un perro muy tranquilo y cariñoso, se deja consentir”, resaltó.