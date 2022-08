Chino Risas sobre el cine para adultos: “Por 50.000 soles también me meto a hacer todo ahí”

El dinero es un tema envuelto en misterio en el mundo del entretenimiento para adultos. Si bien se presume ampliamente que es una industria multimillonaria, no existe una contabilidad real que lo respalde.

A las personas famosas a menudo se les ofrecen grandes sumas de dinero para aparecer en videos pornográficos. Tal es el caso de ‘Chupetín Trujillo’ y ‘La Pantera’, dos personajes muy conocidos en Perú que no dudaron en aceptar esta propuesta.

El tema de aparecer en una película para adultos está siendo tan controversial en el país que Christopher Gianotti invitó a Alcy Nivim Pacheco, más conocido como ‘Chino Risas’, a su programa de YouTube para preguntarle si incursionaría o no en este rentable empleo.

En la última interrogante de “Preguntas que arden”, Gianotti preguntó: “¿Estarías en un porno como ‘Chupetín Trujillo’?”. “No, no me llama la atención, no me atrae”, respondió Nivim Pacheco al actor peruano.

Sin embargo, la respuesta de ‘Chino Risas’ podría cambiar ante una jugosa oferta. Gianotti reformuló su pregunta al cómico peruano: “¿Si viene un productor y te ofrece 50 mil soles por estar solo a un costado y ver la acción o hacer alguna payasada, qué dirías?”.

“¿Sólo para ver cómo hacen? Por 50 mil palos (soles) yo también me meto a hacer todo ahí”, contestó el cómico peruano. Esta respuesta desató las risas de todos los que se encontraban presentes durante la grabación de “Preguntas que arden”.