Cámara capta a perrito sin hogar robando un saco de comida de una tienda para mascotas

Los animales sin hogar tienen que buscar la forma de alimentarse, como el perrito de esta historia que no tardó en convertirse en viral en TikTok. Las imágenes conmovieron los corazones de miles de seguidores, quienes pidieron apoyar en lo posible a las mascotas y sobre todo brindarles un hogar.

El protagonista de este nuevo clip compartido en la cuenta @Willyaradio fue un perrito sin hogar. La mascota ingresó a una tienda de alimentos para animales y aprovechó que no había nadie para cometer su ‘delito’.

Una cámara de seguridad captó el preciso instante en que el can de color negro ingresó y de inmediato jaló la bolsa de comida para luego llevársela arrastrando. Aunque no lo creas, la mascota no lo pensó dos veces y se ‘robó’ un saco de alimento.

El dueño del establecimiento imaginó que al intentar descubrir al responsable se daría con la sorpresa de que el ‘delincuente’ era un perrito hambriento que solo buscaba un poco de comida.

Hasta el momento, la grabación ha acaparado la atención de más de un millón de seguidores y ha generado miles de comentarios a favor de la adopción de animales callejeros.

“El único ladrón que merece perdón”, “Se llevó el saco para toda la pandilla”, “Llevó para el mes y no estar yendo todos los días”, “Lo mandó su patrón, el michi, porque es comida para gato”, “Lástima que ahora los perritos tengan que hacer esto porque el ser humano es indiferente”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.