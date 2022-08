Golden retriever y husky siberiano tienen una cría y su aspecto causa ternura en las redes

¡Una nueva vida! Con el pasar de los años, se ha reconocido un promedio de 300 razas de perros en el mundo, según el portal Experto Animal. En su mayoría, son desconocidas para algunas personas que solo recuerdan las más comunes. Tal como se vio en un reciente video que se compartió en TikTok, en el que se ve a la cría de una pareja de perros que nació con una mezcla en su aspecto.

Un husky siberiano llamado Joker quedó encantado cuando vio por primera vez a una golden retriever que fue nombraba como Lía. De inmediato, formaron una conexión especial y sus dueños tuvieron que programar varios reencuentros para que estuvieran juntos.

Con el pasar del tiempo, la perrita terminó preñada y dio la bienvenida a un solo cachorro en su hogar. Sin embargo, lo que captó la atención fue la rara apariencia que este presentó desde pequeño.

Con ojos de diferentes colores y bastante pelaje en el cuerpo con un tono medio oscuro, el animal fue denominado un “goberian”. Según el blog Acelenakliye, suelen ser amables y presentan un buen carácter que los hace ideales para las familias.

Uno de los propietarios hizo una recopilación y lo divulgó en la cuenta @Lia_TheGolden en redes sociales. Con 51 millones de reproducciones, se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Asimismo, los usuarios se sorprendieron y lo hicieron notar en los comentarios.

Perrito de raza pequeña gruñe y desata toda su furia contra su ‘amigo’, que quería jugar con él

En YouTube se volvió tendencia un video protagonizado por un perrito. Un pequeño cachorro gruñó y desató toda su furia contra otro can que solo quería jugar con él. Al parecer, el animal no aguantó que el otro lo pisara recurrentemente. El dueño de ambas mascotas trató de calmarlos, pero no tuvo éxito en su objetivo.

El cuidador de estos animales dio a conocer que el perro más grande se llama Queen, mientras que el más pequeño lleva el nombre de Bullo. El chico comentó en la descripción del video que al comienzo sus cachorros no se llevaban bien, pero luego se volvieron inseparables. En el clip se puede ver que el cachorro de color negro estaba jugando con el cuerpo de Bullo, incluso le hizo darse vueltas pese a que el pequeño le mostraba sus dientes en señal de molestia.