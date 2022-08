Alumno olvida apagar su micrófono y hace comentario sin imaginar que le anularían el examen

En los últimos años, tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vida, por ejemplo, el aprendizaje se adaptó al mundo virtual. A pesar de que plataformas como Zoom y Google Classroom son fundamentales en nuestras vidas, estas también han sido parte de muchos momentos vergonzosos que se han vuelto virales en diferentes redes sociales.

En ese contexto, un alumno de la Universidad Tecnológica del Perú se olvidó apagar su micrófono y lanzó un comentario a su profesor. De inmediato, el docente se percató de la situación y lo reprochó.

“A ver ese alumno, ¿qué pasa?”, dijo el profesor. Ante el silencio del estudiante, procedió con anularle el examen: “Le voy a anular el examen por malcriado”. El clip fue compartido por el usuario de TikTok @universitarios.del.peru y se viralizó rápidamente.

Hasta el momento, la publicación suma más de 780.000 visualizaciones. Los usuarios no perdieron la oportunidad de mostrar sus reacciones y dejaron los siguientes comentarios: “Anular el examen me parece demasiado”, “Por eso, me aseguraba de que el micro esté apagado”, “Me pasó una vez con el curso de inglés”, entre otros.