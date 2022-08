¿Quién es Borja Escalona, el youtuber que fue criticado por negarse a pagar una empanada?

El youtuber Borja Escalona se encuentra en el ojo público y no precisamente por el contenido de sus redes sociales. Un incidente protagonizado por el influencer en un bar de Vigo, España, lo ha puesto en medio de las críticas por parte de sus propios seguidores. ¿Sabes qué ocurrió y quién es este famoso youtuber español? En esta nota te lo contamos.

¿Quién es Borja Escalona?

Este español tiene un canal en YouTube en el que cuelga contenido bastante polémico, pero que lo ha llevado a conseguir miles de seguidores. A través de sus videos, muestra cómo es capaz de ‘colarse’ en distintos establecimientos, así como irse sin pagar cuentas de un restaurante. Sin embargo, ha sido sumamente criticado por un reciente video en el que pretendía comer gratis en un bar a cambio de hacerle una promoción en su canal, donde acumula 35.000 suscriptores.

No solo fue el hecho de comer gratis lo que generó el rechazo en las redes sociales, pues en el video se puede ver la prepotencia con la que trata a la mesera que lo atendió. Escalona se comió una empanada y quiso irse sin pagar la cuenta, por lo que la trabajadora le indicó que debía dar dinero.

“¿Que tengo que pagarla?”, dijo el youtuber. “Si, tienes que pagarla. Yo no te voy a invitar”, respondió la joven que lo atendía. Ante ello, el influencer respondió: “Bueno, pues entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir un pelín más caro. Te he dicho que solo comía cosas gratis y no voy a pagar 2 euros por esto. Les va a llegar una factura de 2.500 euros de la promoción”.

Tras lo ocurrido, su canal se llenó de comentarios en los que critican la actitud del joven. La avalancha de denuncias masivas ocasionó que sus canales de YouTube y Twitch sean cerrados. Sin embargo, el creador de contenido no tardó en crear nuevas cuentas.

En estos nuevos canales, no muestra arrepentimiento y, por el contrario, se ríe de la polémica generada y asegura que “volverá para hacer cosas peores”. Si bien todo su contenido se caracteriza por ser controversial desde su creación en 2016, este último hecho parece haber sido lo último que soportaron sus seguidores.

Según señala El Tiempo, el local que fue afectado ha realizado las denuncias del caso para que las autoridades investiguen el hecho y pueda determinarse si el hombre recibiría alguna sanción.