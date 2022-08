Joven ingresa a la UNI y llora de la emoción al lado de toda su familia

El reciente examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha dejado miles de anécdotas entre los postulantes. Sabemos que ingresar a esta casa de estudios no es tarea fácil y lograrlo representa una gran satisfacción, tal como ocurrió con un joven que se ha vuelto viral por el resultado de su prueba.

Ingresó a la carrera de Ingeniería de sistemas. El joven llamado José Venegas vio los resultados del examen de admisión y se enteró de que alcanzó el puntaje necesario para formar parte de la UNI. Al saber de su logro, no pudo evitar conmoverse.

Su familia alrededor corrió a abrazarlo y felicitarlo. “El primer cachimbo de la UNI en la familia”, se oye decir a quien parece ser su padre. Las lágrimas del muchacho mostraron su felicidad por haber pasado el examen y así dar inicio a su vida universitaria.

PUEDES VER: Profesor entra a Universidad de Lima y se sorprende al descubrir que hay un local de Bembos

Asimismo, su abuela, madre y hermana, lo llenaron de abrazos y muestras de cariño, con el fin de mostrarle lo orgullosas que estaban de él. Estas emotivas imágenes no tardaron en volverse tendencia en varias redes sociales, principalmente en TikTok, donde ya cuenta con miles de reacciones.

“Me hizo llorar. Qué lindo saber que ingresó como se siente su emoción”, “Que tengas muchos éxitos en tu carrera”, “Lo único que espero es poder ingresar a la universidad y que mi abuelita me vea lograrlo”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.

PUEDES VER: Padre sorprende en el colegio de su hijo al sacar los pasos prohibidos frente a los asistentes

Profesora le pone una ‘trampa’ a sus alumnos en el examen final y solo 4 aprueban

A través de TikTok miles de usuarios quedaron impresionados con el viral de una profesora. ¿Qué sucedió? La mujer había armado un examen para sus alumnos con una pequeña ‘trampa’. Lo único que los menores tenían que hacer era leer bien las instrucciones, pero pocos fueron los que comprendieron y sacaron una nota aprobatoria.

“Solo pon tu nombre y no contestes nada. Entrega tu examen a la maestra (no digas nada), aprobarás el examen inmediatamente, pero si ya contestaste no se vale borrar, continúa con tu examen”, indicaba el apartado número 13 de la evaluación entregada por Hilda (@oyehildaa).