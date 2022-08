Mujer sufre aparatoso choque con un mariachi al ponerse de pie para cantar junto con él

Las reuniones entre amigos no siempre tienen un buen desenlace. Esto quedó demostrado con una mujer que se volvió tendencia en TikTok tras sufrir un aparatoso choque con un mariachi al ponerse de pie para cantar “Sigo siendo el rey”. El intérprete auxilió a la señora inmediatamente.

En el clip se puede ver que el hombre estaba cantando un tema musical mexicano bastante conocido por los peruanos. Repentinamente, una mujer, quien se encontraba en un sofá, comenzó a ponerse de pie con un vaso en la mano. Sin darse cuenta, el mariachi tomó impulso y, al momento de girar, terminó impactando contra la señora.

Por suerte, la fémina no sufrió ningún daño y el cantante la ayudó inmediatamente.

Este contenido multimedia fue compartido por el usuario de TikTok @Cantanteleoneloropeza. Dicho clip ha obtenido más de 464.600 ‘me gusta’ y 4.036 comentarios.

“A mí me pasó lo mismo en un evento”, “Lo que no me cuadra es que usó mucha fuerza y según él no la vio”, “Yo cuando estoy cantando y alguien empieza a cantar conmigo”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que se encuentra en redes sociales.