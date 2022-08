Madre ve el tatuaje que se hizo su hijo y tiene inesperada reacción: “Me va a dar un infarto”

¿Fue lo correcto? Con el pasar de los años, los tatuajes se han puesto de moda entre las personas que, en ocasiones, ven en estos una imagen con conmovedores significados dibujada en sus cuerpos. Por esta razón, un joven acudió a un estudio y se realizó uno en el brazo. Sin embargo, su decisión no fue bien recibida por su madre, y le provocó una furiosa reacción que desató una ola de comentarios en TikTok.

Con la compañía de unos familiares, él aprovechó que la señora estaba afuera de su casa para darle la noticia. Fue entonces que se subió la manga de su polo para enseñarle lo se que había hecho.

“¡Qué! (…) Les dije que no quería”, comentó ella mientras se tapaba el rostro tras quedar impactada. De pronto, ingresó y buscó en sus cosas una correa para dejar en evidencia su molestia.

“Yo no estaba jugando, (…) Roberto, ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso”, les gritó en pleno vecindario. Incluso correteó tras él y su otro hijo..

Al final, las imágenes se divulgaron en una cuenta llamada @_alexander_mg en TikTok. Ahí, alcanzó más de 2 millones de reproducciones que lo volvieron tendencia. Sin embargo, se armó un debate de los usuarios que estuvieron a favor y en contra de la mujer.

“Los hijos tienen derecho a hacer lo quieran con su cuerpo siempre y cuando sean mayores. Hay que respetar sus decisiones”, “No por ser mayores harán lo que sea, mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando”, “Yo tengo tatuajes, y el día que mis hijos se quieran hacer uno, yo se los pago; siempre y cuando ya estén a una edad adecuada”, fueron algunos mensajes.