Joven visita Italia y quiere tomar agua de un bebedero, pero no sabe cómo abrir el caño

Las situaciones vergonzosas están a la vuelta de la esquina. De esto no se salvaron dos ciudadanas argentinas que hicieron un viaje a Italia. Las chicas se robaron las miradas de muchos, incluidos los cibernautas, al hacerse viral en TikTok después de protagonizar un divertido momento al intentar usar un bebedero. ¿Quieres saber qué pasó? Aquí te lo contamos.

Una de ellas se acercó al bebedero para intentar prenderlo, pero no supo cómo hacerlo. Creyó que acercando su cara sería suficiente para que salga el agua; no obstante, no fue así. Por ello, probó buscando un botón cerca del caño y tampoco tuvo éxito. Incluso pensaron que solo funcionaba para los habitantes del país.

Después de intentar todas las formas posibles, la chica le preguntó a una mujer italiana cómo podía utilizar el bebedero, a lo que le respondió amablemente cómo hacerlo. El truco era poner el pie en una pequeña plataforma que había en el piso. Finalmente, la joven pudo beber el agua que tanto quería.

Este contenido multimedia fue compartido por el usuario de TikTok @julietaiarapresut. Dicho clip ha obtenido más de 1 200 000 ‘me gusta’ y 2.210 comentarios.

“Yo cuando vaya a cualquier lugar que sea caro”, “No me burlo porque tranquilamente podría ser yo”, “Estos videos con las voces argentinas son muy graciosos”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.

Aquí te dejamos el video viral que se encuentra en redes sociales.