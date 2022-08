Fiscalizadores se acercan a vehículo mal estacionado y encuentran a un perrito al volante

A menudo se conoce de historias de choferes que dejan mal estacionados sus autos o en zonas restringidas. Los fiscalizadores municipales tienen que acercarse para pedirles que retiren sus unidades con el fin de evitar una multa. Sin embargo, los trabajadores de un ayuntamiento encontraron a un personaje inusual al momento de aproximarse a un vehículo y la historia no tardó en convertirse en viral en TikTok.

A través de una grabación publicada en la cuenta @Teven119 se mostró a dos trabajadores vestidos con el característico chaleco amarillo de la Municipalidad de Lima. Los hombres vieron una camioneta estacionada al frente de un mercado, lo que no está permitido por tratarse de una zona restringida.

Al acercarse para pedirle al chofer que retirara su unidad se llevaron una gran sorpresa, pues encontraron a un perrito de raza pitbull al volante. El animal estaba ubicado en el asiento del conductor. Al parecer, el propietario del carro había dejado a su fiel mascota custodiando su vehículo.

PUEDES VER: Gato confunde a un ratón de la televisión con uno real e intenta cazarlo

Los dos sujetos se miraron las caras y comenzaron a reír, pues no pensaron que se toparían con un perro que fungía las labores de chofer de la unidad. El clip ha logrado más de 170.000 visualizaciones y miles de graciosos comentarios.

“Firulais: ‘Ya pues, jefe, arreglito’”, “Firulais atente a las consecuencias por estacionarte mal”, “Firulais: ‘Me perdonas y yo te perdono la mordida’”, “Pídele documentos a Firulais”, “Los inspectores no perdonan nada”, “Ni el perro se salva de la multa”, “El perro: ‘Señor, un ratito, que ya me voy’”, fueron algunas divertidas reacciones a la publicación de TikTok.

Perro aprovecha cambio de luz de semáforo para saltar de camión y orinar la llanta de otro vehículo

Los animales no dejan de impresionar a los internautas, quienes no paran de reír o conmoverse con cada uno de los clips que se publican en TikTok y otras redes sociales. Esta vez, un perrito fue el protagonista de un gracioso video por lo cuidadoso que fue en no ensuciar el camión de su dueño y aprovechar el cambio de luz del semáforo para hacer sus necesidades en la llanta de otro vehículo.

Las curiosas imágenes compartidas en la cuenta @Gatitosyperritoschidos dejaron sorprendidos a los usuarios y amantes de los animales, pues el astuto peludito resolvió rápidamente sus problemas fisiológicos en un auto que transitaba por el mismo carril.