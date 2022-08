¿Qué está pasando acá? Debido a la popularidad de TikTok, varios usuarios han aprovechado para publicar diversos momentos que se convierten en virales. Esta vez, un joven peruano dio a conocer una curiosa situación que sucedió en su vecindario, ubicado en Chiclayo, protagonizado por un grupo de obreros.

Todo habría iniciado cuando él se asomó a su ventana para saber cómo iba la construcción de las pistas. De pronto, un detalle llamó su atención, y sacó su celular para grabar a escondidas desde su casa.

Con el fondo de “¿Qué es eso?” de Bob Esponjo, mostró a los tres trabajadores que tomaron su tiempo libre para refrescarse un poco. Sin embargo, lo hicieron con el agua que colocaron en un improvisado pozo que se usaba para la mezcla.

Al parecer, eso no les importó, ya que hasta se quitaron sus chalecos y cascos para evitar mojarlos con el líquido que presentaba un color oscuro. Entretanto, el muchacho lo divulgó en su cuenta nombraba como @WhoIsJuanJosé.0 en TikTok. Ahí, alcanzó más de 655.700 reproducciones. “Vivir en Chiclayo es otro level”, colocó como descripción.

“El que no tiene jacuzzi en su barrio es porque no quiere”, “Si no sabe de piscinas, ¡no opine!”, “Cuando uno tiene plata, se da sus pequeños gustos”, “Mi calle”, fueron los comentarios que dejaron las personas respecto al gracioso hecho.