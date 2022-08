Abuelo viaja por unas horas a Arequipa con su nieta solo para conseguir un plato de adobo

¡Un comercial y regreso! Existen personas que se arriesgan y dan todo solo para conseguir lo que tanto anhelan en la vida. Por esta razón, un hombre de la tercera edad convenció a su nieta para que se uniera a su miniaventura totalmente secreta. Ella aceptó y no imaginó que terminaría en el aeropuerto para viajar hasta Arequipa solo para visitar un restaurante, lo cual contó en TikTok.

Al parecer, la joven salió a comer con su abuelo para que pudieran pasar un momento agradable los dos a solas. Fue entonces que él la sorprendió con una loca propuesta y sin dudarlo aceptó pese a que no sabía lo que era.

Ella tuvo que despertar a las 3.00 a. m. sin conocer que ambos tenían un vuelo ya programado para la Ciudad Blanca. Por esta razón, tomó la decisión de preguntarle a su familiar lo que se traía entre manos.

“Me dijo que estaba muy antojadillo y fuimos a comer adobo”, comentó en su publicación. Ni bien terminaron de almorzar, retornaron en avión a su hogar en Lima. Al llegar, se enteraron de que sus familiares nunca notaron que desaparecieron por horas.

Por otro lado, la muchacha divulgó las incidencias de su anécdota en su cuenta llamada @abelenlugaro en TikTok. Con un total de 2,5 millones de reproducciones, se convirtió en tendencia. Además, los usuarios destacaron la relación especial que ella mantiene con el señor.

Lleva a su abuelo a la fiesta de sus amigos y este les muestra cómo se baila con estilo

Muchos jóvenes suelen salir a distraerse con personas de su mismo rango de edad, pero ¿qué pasaría si invitan a salir a sus abuelos a la fiesta? Aunque parezca una idea divertida y fuera de lo común, un muchacho demostró que puede ser la mejor experiencia de todas. A través de TikTok, se viralizó el video en el que un adulto mayor sacó a relucir sus mejores pasos de electrónica e impresionó a los invitados.

“Mi abuelo enseñándome cómo se baila”, expresó el autor del clip identificado en TikTok como @elmanzanita_27. Las imágenes mostraron cómo el adulto mayor se desenvolvía al ritmo de música techno y era ovacionado por los jóvenes de su alrededor. También bailó parte de la coregrafía de “You’re the one that I want” de Grease con una muchacha. Sin duda, el nieto de este señor se llevó toda una cátedra de baile que podrá servirle para recrear en otras celebraciones. Asimismo, los internautas de TikTok felicitaron la gran actuación del abuelo y comentaron al respecto.