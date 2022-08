Bailarina se cae de cabeza mientras realizaba pirueta con pareja en centro comercial

A través de TikTok se hizo viral el video de una pareja de bailarines, quienes brillaron no por su gran habilidad para mostrar sus mejores pasos de bailes, sino por un impresionante golpe que se dio la mujer contra el piso.

En un clip compartido en la cuenta @Samuelfc73, se captó el preciso momento en que unos danzantes deslumbraban a los espectadores con lo mejor de su ritmo en un centro comercial del Valle del Cauca en Colombia. No obstante, cuando el joven cargó a la muchacha para realizar una pirueta en el aire, la chica terminó cayendo y estrellándose contra el duro piso.

Ambos bailarines vestidos con trajes amarillos daban al público lo mejor de su arte, sin embargo, cuando el muchacho cargó a su compañera, esta se dio una vuelta en el aire y no fue tomada a tiempo para evitar la impactante caída.

Al parecer, el golpe sacudió a la mujer que frenó por unos instantes su baile para estabilizarse, sin embargo, los espectadores aplaudieron para darle ánimos ante el percance que sufrió en pleno espectáculo.

Hasta el momento, el clip ha logrado cerca de 5 millones de visualizaciones y miles de comentarios.

“Desde el principio se veía que las cosas no iban bien”, “Quizá no ensayaron lo suficiente, por eso desde el principio no se ven nada seguros”, “Ay no. Un golpe de esos puede ser mortal, ojalá esté bien la chica”, “No debió haberla parado de esa manera sin revisarla primero”, fueron algunos comentarios de los sorprendidos usuarios en TikTok.